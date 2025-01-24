ХАМАС назвало имена следующих освобождаемых заложниц

Палестинское радикальное движение ХАМАС назвало имена четырех заложниц, которые будут освобождены 25 января. Об этом сообщает Times of Israel.
Отмечается, что израильские власти обратились к средствам массовой информации с просьбой не публиковать имена до тех пор, пока семьи заложниц не будут уведомлены.
В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Сразу после этого палестинское движение освободило трех заложниц. Они были переданы Международному комитету Красного Креста.
Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.