ХАМАС назвало имена следующих освобождаемых заложниц

Times of Israel: ХАМАС назвало имена заложниц, которых освободят 25 января

Палестинское радикальное движение ХАМАС назвало имена четырех заложниц, которые будут освобождены 25 января. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что израильские власти обратились к средствам массовой информации с просьбой не публиковать имена до тех пор, пока семьи заложниц не будут уведомлены.

В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Сразу после этого палестинское движение освободило трех заложниц. Они были переданы Международному комитету Красного Креста.

Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.