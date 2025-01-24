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18:37, 24 января 2025Мир

ХАМАС назвало имена следующих освобождаемых заложниц

Times of Israel: ХАМАС назвало имена заложниц, которых освободят 25 января
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС назвало имена четырех заложниц, которые будут освобождены 25 января. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что израильские власти обратились к средствам массовой информации с просьбой не публиковать имена до тех пор, пока семьи заложниц не будут уведомлены.

В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Сразу после этого палестинское движение освободило трех заложниц. Они были переданы Международному комитету Красного Креста.

Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

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