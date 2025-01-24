Израиль заявил о нарушении ХАМАС соглашения о прекращении огня по одной причине

TOI: список освобождаемых ХАМАС женщин-заложниц нарушает соглашение с Израилем

Опубликованный радикальным палестинским движением ХАМАС список женщин-заложниц, которых группировка собирается освободить 25 января, является явным нарушением соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI).

«Согласно соглашению, в первых выпусках в течение 42-дневной первой фазы соглашения сначала должны быть освобождены женщины-гражданские лица, а затем женщины-солдаты. В воскресенье, в день вступления в силу соглашения о прекращении огня, были освобождены женщины-гражданские заложницы Эмили Дамари, Роми Гонен и Дорон Стейнбрехер», — говорится в материале.

Как уточнило издание, высокопоставленные официальные лица проводят консультации по этому вопросу.

Ранее ХАМАС назвало имена четырех заложниц, которые будут освобождены 25 января. Израильские власти обратились к средствам массовой информации с просьбой не публиковать имена до тех пор, пока семьи заложников не будут уведомлены.