Кеосаяну присвоили звание заслуженного артиста

Владимир Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации. Указ размещен на официальном сайте правовых актов.

«Присвоить почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации продюсеру, члену некоммерческого партнерства Гильдия продюсеров России Тиграну Эдмондовичу Кеосаяну», — говорится в документе.

Кеосаян известен по работе над фильмами «Заяц над бездной», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и другими крупными картинами.

Ранее стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Ранее режиссер уже перенес два инфаркта.