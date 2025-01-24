Лавров прокомментировал обещания Молдавии по приднестровскому кризису

Лавров: Обещания Молдавии по приднестровскому кризису не вызывают доверия

Обещания Молдавии по мирному решению приднестровского кризиса не вызывают доверия. Об этом сказано в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, цитирует РИА Новости.

Россия не доверяет заверениям Кишинева на фоне нарастающей милитаризации республики, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, МИД предостерег «горячие головы» в Молдавии от планов использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса.

Москва будет давать адекватную реакцию на любые провокации. Помимо этого, Россия пообещала защитить своих граждан и миротворческий контингент в Приднестровье.

Ранее лидер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал недопустимым связывать возобновление поставок газа в ПМР и пребывание миротворческих сил Российской Федерации на территории республики.