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17:33, 24 января 2025Бывший СССР

Лавров прокомментировал обещания Молдавии по приднестровскому кризису

Лавров: Обещания Молдавии по приднестровскому кризису не вызывают доверия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

Обещания Молдавии по мирному решению приднестровского кризиса не вызывают доверия. Об этом сказано в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, цитирует РИА Новости.

Россия не доверяет заверениям Кишинева на фоне нарастающей милитаризации республики, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, МИД предостерег «горячие головы» в Молдавии от планов использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса.

Москва будет давать адекватную реакцию на любые провокации. Помимо этого, Россия пообещала защитить своих граждан и миротворческий контингент в Приднестровье.

Ранее лидер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал недопустимым связывать возобновление поставок газа в ПМР и пребывание миротворческих сил Российской Федерации на территории республики.

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