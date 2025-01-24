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16:46, 24 января 2025Экономика

Лицензию одного банка в России аннулировали

ЦБ: Лицензия «НС банк» на брокерскую деятельность аннулирована
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС Банк» была аннулирована. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка (ЦБ) РФ.

Лицензия участника рынка ценных бумаг позволяет организациям вести брокерскую и дилерскую деятельность, управлять ценными бумагами граждан, вести депозитарную деятельность и вести реестры владельцев ценных бумаг, а также осуществлять инвестиционное консультирование. Таким образом, банковская лицензия «НС Банк» осталась в силе.

В декабре 2024 года ЦБ установил порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России. Новый документ устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение операций, а также прописывает условия аккредитации зарубежного банка на территории России. В нем перечислены сведения о данных, включаемых в реестр.

О намерениях отменить запрет на открытие филиалов иностранных банков стало известно в июне 2023 года. Соответствующие поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» разработал Минфин. При этом подчеркивалось, что такой банк не должен быть связан с недружественными государствами и лицами.

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