Лукашенко рассказал об усилении боеспособности Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия усиливает свою боеспособность

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что республика, находясь в эпицентре событий, будет усиливать свою боеспособность. Об этом политик сказал на гала-шоу акции «Марафон единства», пишет ТАСС.

«Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира и добрососедства, и здравого смысла», — уточнил он.

По словам Лукашенко, сейчас идет жесткий, кровавый передел миропорядка, а также возникают новые союзы и центры силы. Политик подчеркнул, что белорусские власти сделают все, чтобы в стране было тихо и стабильно.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в том случае, если его вновь изберут главой государства, свобода человека будет важнейшим направлением работы. По его словам, человек тем не менее должен отвечать за свои слова, особенно в случае, если является лидером общественного мнения.

Также Лукашенко заявил, что не намерен больше шутить с государством и его гражданами. Белорусский лидер признался, что ситуации, когда ему «приходилось что-то пресекать», уже были.