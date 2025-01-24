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05:32, 24 января 2025Россия

Механик затонувшего в Черном море танкера раскрыл подробности крушения

Механик «Волгонефти-212» Татаринов: судно разломилось на части за 10 минут
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Танкер «Волгонефть-212», потерпевший крушение в Керческом проливе, развалился на две части за десять минут. Об этом «РБК Пермь» рассказал старший механик судна Алексей Татаринов.

По его словам, ЧП произошло из-за резкого ухудшения погоды, не соответствующей прогнозу. Также, считает он, был неправильно организован выход в район выгрузки, кроме того, для судна оказалось невозможным спрятаться от шторма в Азовском море.

Татаринов отметил, что экипаж в условиях ЧП действовал по инструкциям и не допускал ошибок.

15 декабря 2014 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море.

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать ревизию танкерного флота. Также он потребовал проверить имеющийся технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий похожих техногенных аварий.

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