Механик затонувшего в Черном море танкера раскрыл подробности крушения

Механик «Волгонефти-212» Татаринов: судно разломилось на части за 10 минут

Танкер «Волгонефть-212», потерпевший крушение в Керческом проливе, развалился на две части за десять минут. Об этом «РБК Пермь» рассказал старший механик судна Алексей Татаринов.

По его словам, ЧП произошло из-за резкого ухудшения погоды, не соответствующей прогнозу. Также, считает он, был неправильно организован выход в район выгрузки, кроме того, для судна оказалось невозможным спрятаться от шторма в Азовском море.

Татаринов отметил, что экипаж в условиях ЧП действовал по инструкциям и не допускал ошибок.

15 декабря 2014 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море.

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать ревизию танкерного флота. Также он потребовал проверить имеющийся технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий похожих техногенных аварий.