МИД заявил о планах России добиться гарантий об отсутствии Украины в НАТО

МИД: Россия намерена добиться гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Россия намерена добиться основательных гарантий, что Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — сказал он.

Грушко назвал отсутствие Украины в альянсе одним из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту. По его словам, этот шаг связан с устранением коренных причин украинского кризиса.