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11:42, 24 января 2025Бывший СССР

МИД заявил о планах России добиться гарантий об отсутствии Украины в НАТО

МИД: Россия намерена добиться гарантий, что Украина не вступит в НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия намерена добиться основательных гарантий, что Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — сказал он.

Грушко назвал отсутствие Украины в альянсе одним из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту. По его словам, этот шаг связан с устранением коренных причин украинского кризиса.

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