МИД заявил об отсутствии реальных шагов Украины и Запада к миру

Лавров: РФ не видит реальных действий Украины и Запада, направленных на мир

Россия не видит реальных действий со стороны Украины и Запада, направленных на мир. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Несмотря на все громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается», — сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Запад продолжает отправлять Киеву военные поставки. Кроме того, по его словам, проходит разработка ультиматумов в адрес Москвы. Лавров также напомнил, что на Украине все еще действует официальный запрет на переговоры. Помимо этого, не решен вопрос о легитимности властей республики.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона намерена добиться основательных гарантий об отсутствии Украины в НАТО. Он назвал отсутствие республики в альянсе одним из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту.