На радаре самолета с россиянами на борту появились неопознанные метки

На радаре летевшего из Шарджы в Уфу самолета появились неопознанные метки

На радаре самолета авиакомпании Air Arabia с россиянами на борту появились неопознанные метки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из египетской Шарджы в Уфу Airbus A320 20 января. Во время полета на высоте примерно 1,5 тысячи метров экипаж доложил о наблюдении на приборе ТКАС трех меток.

«В данном районе другие воздушные суда отсутствовали на всех высотах», — говорится в сообщении. В результате пилоты приняли решение следовать на аэродром назначения. Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту заметили на радаре неопознанные метки. Инцидент случился 20 января на борту летевшего из Уфы в Сургут Boeing 737-800.