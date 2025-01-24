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10:28, 24 января 2025Мир

На Западе усомнились в способности Европы участвовать в урегулировании на Украине

Экс-президент Финляндии Ниинистё: Усилия Европы по миру на Украине сомнительны
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Johanna Geron / Reuters

Усилия, предпринимаемые странами Европы по миру на Украине и урегулированию вооруженного конфликта сомнительны, так как противоречат друг другу и не содержат единой позиции. Об этом заявил экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, его цитирует Yle.

«Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся резкой критике, когда он позвонил [российскому лидеру Владимиру] Путину. Но внезапно мы оказались в ситуации, когда [президент США Дональд] Трамп разговаривает с Путиным. Такое противоречивое поведение, на мой взгляд, не дает убедительной картины возможностей Европы», — усомнился бывший глава государства.

При этом Ниинистё подчеркнул, что Китай может выступить посредником и одним из ключевых гарантов при урегулировании конфликта на Украине.

Ранее политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал недопустимым отношение, которое Трамп демонстрирует в адрес Путина. По его словам, подобное поведение является «тупым» и для заключения сделки с Москвой ему следует взаимодействовать с Россией в «утонченной манере» и с «большим уважением».

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