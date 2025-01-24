В США резко раскритиковали Трампа после угроз России

Миршаймер раскритиковал Трампа после угроз России новыми санкциями

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал недопустимым отношение, которое глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп демонстрирует в адрес российского президента Владимира Путина. Эксперт резко раскритиковал политика после его угроз РФ новыми санкциями в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться. Это поразительно тупо», — высказался он. По мнению Миршаймер, Трамп находится на пороге возможности заключения сделки с Москвой, однако для этого ему следует взаимодействовать с главой РФ в утонченной манере и относиться к нему с большим уважением.

Он добавил, что обращаться к лидеру мировой державы в таком тоне и считать, что после этого получиться заставить его пойти на какие-либо уступки, просто глупо. По словам профессора, республиканцу следует ценить позицию Москвы и не разбрасываться словами перед Путиным.

Ранее Трамп пригрозил введением новых санкций против России в случае, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.