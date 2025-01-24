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07:09, 24 января 2025Мир

В США резко раскритиковали Трампа после угроз России

Миршаймер раскритиковал Трампа после угроз России новыми санкциями
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал недопустимым отношение, которое глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп демонстрирует в адрес российского президента Владимира Путина. Эксперт резко раскритиковал политика после его угроз РФ новыми санкциями в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться. Это поразительно тупо», — высказался он. По мнению Миршаймер, Трамп находится на пороге возможности заключения сделки с Москвой, однако для этого ему следует взаимодействовать с главой РФ в утонченной манере и относиться к нему с большим уважением.

Он добавил, что обращаться к лидеру мировой державы в таком тоне и считать, что после этого получиться заставить его пойти на какие-либо уступки, просто глупо. По словам профессора, республиканцу следует ценить позицию Москвы и не разбрасываться словами перед Путиным.

Ранее Трамп пригрозил введением новых санкций против России в случае, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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