Отставание от США и Китая насторожило власти Европейского союза

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС придется постараться, чтобы не отстать от КНР и США

Европейскому союзу (ЕС) предстоит приложить немало усилий, чтобы не отстать от США и Китая. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Его процитировало издание Bloomberg.

По его словам, власти ЕС работают над тем, чтобы сделать конкурентоспособность европейской экономики приоритетом. Он признал, что у объединения есть структурные проблемы, такие как относительно медленный рост производительности, который наблюдался на протяжении десятилетий. Как следствие, Евросоюз отстает от США и Китая с точки зрения производительности и роста.

«Очевидно, что нам нужно тесно взаимодействовать с администрацией Трампа, ЕС и США — стратегические союзники. Мы работаем вместе уже десятилетиями», — сказал Домбровскис.

Ранее он заявил, что Евросоюз готов ответить на все недружественные действия Вашингтона, чтобы защитить свои экономические интересы, ценности и права. Однако он подчеркнул, что Брюсселю не хотелось бы обострять ситуацию.

В то же время министры финансов стран Европейского союза убеждены, что Евросоюз не должен спешить с противодействием протекционистской политике Трампа.