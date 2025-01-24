Пассажир самолета привез в Россию таблетки от кашля и оказался под угрозой тюрьмы

Россиянина задержали в аэропорту Домодедово из-за таблеток с заменителем кодеина

Пассажир привез в Россию таблетки от кашля с запрещенными веществами и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Уточняется, что 41-летнего Александра Плотникова, прилетевшего из Каира, задержали в московском аэропорту Домодедово. С собой он вез медикаменты, которые вызвали на таможне подозрения.

Препараты изъяли, отправили на исследование и выяснили, что в них содержится вещество декстрометорфан. Оно представляет собой заменитель кодеина — наркотического анальгетика, который входит в список сильнодействующих веществ, запрещенных к продаже в российских аптеках без рецепта.

Россиянин пояснил, что он купил таблетки в США, где временно проживал. Во время болезни он обратился к местному врачу, который и выписал ему этот препарат. Однако подтвердить покупку по рецепту Плотников не смог — по его словам, в Америке эти таблетки может свободно приобрести любой желающий.

Адвокат Андрей Мишонов в беседе с изданием пояснил, что при пересечении границы России такая покупка может расцениваться как контрабанда наркотических веществ. По его мнению, теперь пассажиру может грозить уголовная ответственность. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее двух пассажирок с массивными золотыми цепями общей стоимостью 19 миллионов рублей поймали на таможне в аэропорту Грозного. Женщины надели ювелирные изделия весом по одному килограмму на шеи, спрятали под одеждой и собирались вылететь в Турцию.

