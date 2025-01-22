Пассажирок с золотыми цепями на миллионы рублей поймали на таможне в Грозном

ФТС: На таможне в Грозном задержали пассажирок с цепями на 19 миллионов рублей

Двух пассажирок с массивными золотыми цепями общей стоимостью 19 миллионов рублей поймали на таможне в аэропорту Грозного. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что женщины надели ювелирные изделия весом по одному килограмму на шеи, спрятали под одеждой и собирались вылететь в Турцию. Таможенники задержали нарушительниц в «зеленом» коридоре и обнаружили контрабанду с помощью ручного металлодетектора.

Пассажирки пояснили, что это их личные украшения, а о правилах их перевозки они не знали. Несмотря на это, по внешнему виду цепей специалисты установили, что они представляют собой переплавленное золото — на 99,5 процента изделия выполнены из драгоценного металла 999 пробы.

В ФТС добавили, что цепи были изъяты, а в отношении женщин возбудили уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Им грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее пассажиры из Китая оказались под угрозой тюрьмы в России из-за украшений на миллионы рублей в багаже. В чемодане мужчины таможенники нашли ожерелье, два кольца и серьги, а женщина привезла серьги, подвеску, браслет и кольцо.

