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14:06, 15 января 2025Путешествия

Иностранцы привезли в Россию украшения на миллионы рублей и оказались под угрозой тюрьмы

ФТС: Пассажиры из Китая привезли в Россию украшения на 22,5 миллиона рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Пассажиры из Китая оказались под угрозой тюрьмы в России из-за украшений на миллионы рублей в багаже. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Иностранцев остановили в «зеленом» коридоре для пассажиров VIP-зала в московском аэропорту Шереметьево. В чемодане мужчины таможенники нашли ожерелье, два кольца и серьги, а женщина привезла серьги, подвеску, браслет и кольцо.

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Экспертиза установила, что драгоценности изготовлены из золота 750 пробы и сплава платины 990 и 950 пробы. Изделия были со вставками из бриллиантов, перламутра, оникса, граната и жемчуга. Общую стоимость товаров оценили в 22,5 миллиона рублей.

Пассажиры заявили, что это их личные вещи, а таможенных правил они не знали. При этом сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 6,9 миллиона рублей.

ФТС решает вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных сборов. Эти статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Тюмени задержали двоих мужчин, которые привезли из Эмиратов дубайский шоколад почти на миллион рублей. Нарушители признались, что сладости нужны были им для торговли.

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