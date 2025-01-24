Песков ответил на слова Трампа о возможности встречи с Путиным

Песков не стал комментировать слова Трампа о возможности встречи с Путиным

Кремлю нечего добавить на заявление президента США Дональда Трампа о желании немедленно провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь нечего добавить к тому, что уже... говорили», — не стал комментировать слова главы Белого дома Песков.

Песков также в ходе брифинга рассказал, что в случае, если будет согласован разговор двух лидеров, Москва своевременно предупредит о подобном.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп захотел провести встречу с Путиным «немедленно». При этом когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточняется.