Появились кадры возможного удара ВС России по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Возможный удар ВС России по заводу «Мотор Сич» в Запорожье сняли на видео

Момент возможного удара Вооруженных сил (ВС) России по заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольном Киеву Запорожье, появился в сети. Кадры взрывов опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

Видео было снято уличной камерой. На нем запечатлены ракетные удары с последующими мощными взрывами и возгоранием на объекте.

«Кадры недавних ракетных ударов по заводу "Мотор-Сич". К вопросу о том, как западная [система] ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») прикрывает "Мотор-Сич"», — прокомментировал видео военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

18 января в пророссийском подполье сообщили об атаке на завод «Мотор Сич» в Запорожье. Уточнялось, что под ударом оказался цех с «очень важным оборудованием и специалистами».