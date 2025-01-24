Путин наградил орденом Мужества погибшего при ударе дрона ВСУ журналиста «Известий»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Об этом сообщает РИА Новости.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича», — говорится в указе.
О смерти журналиста стало известно 4 января. Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по машине на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки ранения получили еще четыре сотрудника СМИ. Уточнялось, что автомобиль, в котором находился Мартемьянов, был далеко от линии боевого соприкосновения.
Следственный комитет России позднее сообщил, что по факту гибели корреспондента «Известий» и ранения четверых журналистов возбудили уголовное дело.