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20:59, 24 января 2025Интернет и СМИ

Путин наградил орденом Мужества погибшего при ударе дрона ВСУ журналиста «Известий»

Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста «Известий» Мартемьянова
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Об этом сообщает РИА Новости.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича», — говорится в указе.

О смерти журналиста стало известно 4 января. Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по машине на трассе ДонецкГорловка. В результате атаки ранения получили еще четыре сотрудника СМИ. Уточнялось, что автомобиль, в котором находился Мартемьянов, был далеко от линии боевого соприкосновения.

Следственный комитет России позднее сообщил, что по факту гибели корреспондента «Известий» и ранения четверых журналистов возбудили уголовное дело.

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