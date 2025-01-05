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13:12, 5 января 2025Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело по факту гибели российского журналиста

СК: по факту гибели корреспондента «Известий» и ранения журналистов завели дело
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, происшествие случилось вечером 4 января, когда журналисты ехали на гражданском автомобиле по дороге ДонецкГорловка в районе поселка Красный Партизан в ДНР. В это время ВСУ атаковали машину с помощью беспилотника.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц») и 167 («Умышленное повреждение имущества») УК России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила найти всех виновных и наказать их за гибель военкора Мартемьянова. «Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов», — сказала она.

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