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01:24, 5 января 2025Мир

Захарова пригрозила наказанием за гибель военкора Мартемьянова

Захарова пригрозила наказанием за гибель российского военкора Мартемьянова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все виновные в гибели российского военкора Александра Мартемьянова понесут заслуженное и неотвратимое наказание. Ее слова приводит ТАСС.

«Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — пригрозила она.

Ранее Захарова прокомментировала нападение на журналистов в ДНР. «Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметила она.

4 января стало известно о смерти Мартемьянова при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. Как сообщили в РИА Новости, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.

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