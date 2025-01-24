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16:55, 24 января 2025Мир

Россия и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе

МИД: РФ и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Расата Рафарававитафика подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«В Совместном заявлении Российская Федерация и Республика Мадагаскар подчеркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой из космоса или в отношении космоса, и призывают страны, не являющиеся участниками инициативы по НПОК, рассмотреть возможность полноформатного присоединения к ней», — говорится в сообщении.

Документ подтвердил решимость стран объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе. Кроме того, заявление министров поспособствует повышению предсказуемости действий государств в рамках исследования и использования космического пространства в мирных целях, отметили в МИД.

23 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Моктаром Сисоку Эмбало. Лидеры стран обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

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