В Госдуме отреагировали на идею резко поднять зарплату чиновникам

Депутат Бессараб частично поддержала идею поднять зарплату чиновникам

Идея поднять зарплаты бюджетникам заслуживает внимания, однако требует тщательной проработки с учетом российского контекста, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на высказанную группой российских ученых идею резко поднять зарплату чиновникам для улучшения ситуации в экономике.

Ранее сотрудники институтов РАН и Плехановского университета предложили попытаться повторить в России так называемое «сингапурское чудо», в рамках которого для роста экономики необходимо резко поднять зарплаты чиновникам ради их желания работать на результат.

«В вопросе оплаты труда госслужащих, муниципальных служащих сегодня правительство уже обозначает направления работы по сокращению численности их штата: это связано с процессами цифровизации. Гражданам стало гораздо удобнее обращаться через "Госуслуги". Тот фонд оплаты труда, который будет высвобожден в результате сокращения персонала, будет направлен на повышение заработной платы оставшимся на своих постах чиновникам», — отметила Бессараб.

У нас свой, уникальный, путь развития. С учетом протяженности территории нашей страны, ее масштабов, с учетом огромного количества работающих нас очень сложно сравнить с Сингапуром Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом она подчеркнула необходимость повышения зарплат работникам бюджетной сферы. «Безусловно, нужно повышать зарплаты бюджетникам, прежде всего в системе здравоохранения, культуры, образования, социальной поддержки, — тем, на ком и держится общество. Это обязательно будет сделано», — заключила парламентарий.

Накануне сообщалось, что в некоторых отраслях отмечаются случаи роста зарплат более чем на 20 процентов в 2024 году. Согласно исследованию рекрутинговой компании get experts, практически в половине компаний, которые подняли зарплаты (45 процентов), объясняют, что это сделано за счет увеличения окладной части, 13 процентов связывают это с выросшими премиями, и 41 процент — с ростом обеих составляющих. В тройку наиболее часто называемых причин увеличения доходов вошли индексация зарплат у всех сотрудников (67 процентов) или отдельных их категорий (28 процентов) и изменение мотивационного пакета (24 процента).