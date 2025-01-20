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03:12, 20 января 2025Экономика

Россиянам рассказали об увеличении зарплат более чем на 20 процентов

«Известия»: Во многих отраслях в 2024 году зарплаты выросли более чем на 20%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В некоторых отраслях отмечаются случаи роста зарплат более чем на 20 процентов в 2024 году. Об этом сообщается в исследовании рекрутинговой компании get experts, передают «Известия».

Согласно исследованию, практически в половине компаний, которые подняли зарплаты (45 процентов), объясняют, что это сделано за счет увеличения окладной части, 13 процентов связывают это с выросшими премиями, и 41 процент — с ростом обеих составляющих. В тройку наиболее часто называемых причин увеличения доходов вошли индексация зарплат у всех сотрудников (67 процентов) или отдельных их категорий (28 процентов) и изменение мотивационного пакета (24 процента).

Наибольшее количество работодателей, намеревающихся увеличить заработные платы, наблюдается в следующих секторах: логистика (84 процента), товары народного потребления (76 процентов), металлургическая промышленность (73 процента), производство медицинского и лабораторного оборудования (70 процентов), а также в медицине и фармацевтике (65 процентов). Наименьший процент таких работодателей зафиксирован в автомобильной отрасли (43 процента), строительстве (49 процентов) и финансовом секторе (50 процентов).

В 2024 году, как сообщали ранее эксперты «Мигрант Сервиса», заметный рост доходов также наблюдался в сфере такси. Так, в августе-сентябре средний оклад столичных водителей составил 152 985 рублей, а в октябре достиг отметки в 155 849 рублей.

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