Российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Миляев: За ночь Тульскую область атаковали 73 украинских дрона

Тульская область подверглась массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Он указал, что населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, были повреждены линии электропередач и промышленное предприятие в Новомосковске.

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул он.

Ранее с результате атаки дронов на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека.