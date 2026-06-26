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05:55, 26 июня 2026Россия

Российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Миляев: За ночь Тульскую область атаковали 73 украинских дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Тульская область подверглась массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Он указал, что населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, были повреждены линии электропередач и промышленное предприятие в Новомосковске.

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул он.

Ранее с результате атаки дронов на жилой сектор в Тульском городском округе погибли три человека.

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