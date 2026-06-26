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06:00, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Мужчина уехал в командировку на год и случайно завел рабыню

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Tronald_Lubestein рассказал, как случайно купил рабыню. Это случилось, когда мужчина в течение года был в командировке и работал над крупным строительным проектом в Гамбии.

«В середине моего пребывания мне понадобилась помощь в поддержании порядка в арендованном доме. Его владелец познакомил меня с пожилой женщиной из семьи по соседству, которая умела убирать и готовить. Ей было около 60 лет, у нее не было документов, она не знала своей даты рождения и практически не говорила по-английски. Я согласился нанять ее и заплатил аванс. Во всяком случае, я так думал», — написал автор.

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В первый же вечер женщина домработница спросила, где ей следует спать. Это поставило мужчину в тупик, поскольку он полагал, что она просто уйдет домой после уборки. Тем не менее он пустил ее в одну из гостевых комнат. Как выяснилось позже, ей просто некуда было уходить.

«В замешательстве я позвонил своему арендодателю. Он объяснил, что выплаченные мною деньги были отданы предыдущим владельцам женщины в качестве компенсации за нее. С его точки зрения, я не нанимал домработницу. Я взял на себя ответственность за нее. Моя задача заключалась в том, чтобы кормить ее, обеспечивать жильем и одевать ее. Ее обязанности сводились к готовке, уборке и помощи по дому», — рассказал мужчина.

Ему ничего не оставалось, кроме как смириться с ролью рабовладельца. Покидая Гамбию, он нашел своей домработнице другую семью, готовую ее приютить.

Ранее женщина вернулась из Африки в США и нашла в чемодане пугающего паука. Она обнаружила живой сувенир в своем багаже уже дома, в Лос-Анджелесе, по возвращении из путешествия по Уганде и Руанде.

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