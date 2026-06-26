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06:00, 26 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог ответил на вопрос о безопасной дозе алкоголя

Врач Исаев: Безопасной дозы алкоголя не существует
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Teerapong Visedputtasad / Shutterstock / Fotodom

С точки зрения современной доказательной медицины безопасной дозы алкоголя, которая гарантированно не несла бы никаких рисков для здоровья, не существует, заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«За последние годы взгляды на алкоголь существенно изменились. Если раньше обсуждалось возможное защитное действие небольших доз алкоголя на сердечно-сосудистую систему, то более поздние крупные исследования показали, что даже умеренное употребление связано с повышением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды онкологических заболеваний, болезни печени и нарушения работы сердечно-сосудистой системы», — сказал Исаев.

По словам специалиста, риск не является одинаковым для всех. На него влияют возраст, пол, генетические особенности, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и даже характер употребления.

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«Алкоголь — это не только токсическое вещество, способное вызвать отравление, но и психоактивное вещество, способное формировать зависимость. Поэтому в наркологии оценивают не только объем потребляемого алкоголя, но и отношения человека с алкоголем», — отметил Исаев.

Так, для врача имеет значение не только сколько человек пьет, но и может ли он отказаться от употребления, контролирует ли количество выпитого и не становится ли алкоголь обязательным способом справляться со стрессом, тревогой или отдыхать.

«Сегодня медицинское сообщество все чаще говорит не о "безопасной дозе", а о том, что любой алкоголь связан с определенным уровнем риска. И этот риск тем ниже, чем реже и меньше человек употребляет спиртные напитки», — подчеркнул Исаев.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что алкоголь входит в список самых опасных продуктов для человека. По ее словам, даже для здоровых людей не существует безопасной дозы спиртного.

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