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00:09, 24 января 2025Мир

Трамп решил превратить США в «мировую столицу» ИИ

Трамп подписал указ о превращении страны в мировую столицу ИИ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о превращении государства в «мировую столицу» искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире», — передает агентство.

Также стало известно, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди. Кроме того, он поручил рассекретить сведения об убийствах сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

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