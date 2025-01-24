Трамп решил превратить США в «мировую столицу» ИИ

Трамп подписал указ о превращении страны в мировую столицу ИИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о превращении государства в «мировую столицу» искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире», — передает агентство.

Также стало известно, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди. Кроме того, он поручил рассекретить сведения об убийствах сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.