Российская школьница поскользнулась на крыльце и повредила позвоночник

В Тюмени школьница поскользнулась на крыльце и повредила позвоночник

16-летняя жительница Тюмени повредила позвоночник, поскользнувшись на обледеневшем крыльце, и попала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на улице Малой Боровской. Тюменка получила травму, когда выходила из подъезда своего дома. Упав, школьница не смогла подняться самостоятельно и заплакала от боли. Свидетелем происшествия стала женщина — она сразу же подбежала к девочке, чтобы помочь и довести до квартиры. Падение также было зафиксировано на камеру домофона. Девочку госпитализировали с травмой позвоночника. По факту случившегося в Следкоме организовали доследственную проверку.

Ранее в Новосибирской области пенсионерка получила компенсацию в полмиллиона рублей после падения на подходе к больнице. Правоохранительные органы установили, что россиянка получила перелом бедра в результате некачественной уборки прилегающей территории медучреждения.

Аналогичную сумму смогла отсудить у управляющей компании жительница Белгорода. Ее девятилетний сын упал, выходя из подъезда дома, и сломал руку.