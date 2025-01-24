Марочко: в Кременских лесах действовали украинские диверсанты в российской форме

В Кременских лесах в Луганской народной республике (ЛНР) была замечена группа украинских диверсантов, переодетых в российскую форму. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На одном из участков Кременского леса средства объективного контроля выявили группу военнослужащих численностью 11 человек в форменной одежде российского образца. Идентифицировать группу, согласно боевой документации, не удалось, что вызвало сомнения ее принадлежности к подразделениям Вооруженных сил РФ», — написал он.

По словам Марочко, разведгруппа установила, что в данном районе действовала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), участники которой переоделись в российскую форму. После этого начался стрелковый бой, в ходе которого российским войскам удалось уничтожить четырех бойцов ДРГ. Остальным удалось скрыться. При этом отмечается, что среди бежавших есть раненые.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил, что подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) ДРГ безуспешно пытались прорвать российскую линию обороны у Волчанска в Харьковской области. Он предположил, что ДРГ намеревалась зайти в тыл подразделений с последующим штурмом и прорывом оборонительной линии.