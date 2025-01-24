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18:00, 24 января 2025Мир

В МИД указали на балансирующие на грани разрыва отношения с США

Глава МИД Лавров: отношения России и США балансируют на грани разрыва
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Отношения Москвы и Вашингтона истончились при администрации экс-президента США Джо Байдена и балансируют на грани разрыва. Об этом говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Развязанная Вашингтоном "гибридная война" с открыто заявленной доктринальной целью "нанести Москве стратегическое поражение", используя режим в Киеве в качестве тарана, разумеется, успехом не увенчалась, но способствовала тому, что двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер», — сказано в сообщении.

В дипведомстве указали, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом по итогам прошедших выборов серьезно изменит политический ландшафт внутри США. Однако ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек в российско-американских отношениях не приходится.

Тем не менее Москва фиксирует сигналы, поступающие от Трампа, как противоречивые, зачастую эпатажные. «Выделяем при этом смелые по американским меркам обещания реанимировать межгосударственный диалог, который при Дж. Байдене фактически был прерван», — отметили в дипведомстве.

В МИД отметили, что само по себе стремление наладить прямое общение похвально.

Ранее Трамп заявил, что не преследует цели навредить России. Американский лидер указал, что его всегда связывали хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».

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