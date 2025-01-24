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13:36, 24 января 2025Мир

В МИД высказались о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО

Грушко: Россия не позволит превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Использование таких терминов, как контроль, — это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва сделает все необходимое, чтобы защитить свои интересы. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.

Говоря о конкретных мерах, дипломат отметил, что они будут определяться с учетом той активности, которая будет развиваться НАТО либо отдельными странами НАТО в акватории Балтийского моря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о реакции Москвы на злоупотребления кораблей НАТО в Балтийском море. Она уточнила, что Россия намерена пристально следить за ситуацией.

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