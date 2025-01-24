В МИД высказались о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО

Грушко: Россия не позволит превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО

Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Использование таких терминов, как контроль, — это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва сделает все необходимое, чтобы защитить свои интересы. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.

Говоря о конкретных мерах, дипломат отметил, что они будут определяться с учетом той активности, которая будет развиваться НАТО либо отдельными странами НАТО в акватории Балтийского моря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о реакции Москвы на злоупотребления кораблей НАТО в Балтийском море. Она уточнила, что Россия намерена пристально следить за ситуацией.