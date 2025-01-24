Полянский: Политика Трампа по Украине начала проявляться и в ООН

Политика президента США Дональда Трампа относительно конфликта на Украине начала проявляться и во время заседаний Организации Объединенных Наций. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что прошедшее 24 января заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по «Формуле Арриа» было предсказуемым. Полянский подчеркнул, что российская сторона приводила факты и свидетельства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а представители Запада делали вид, что ничего не происходит.

«Выбилось из обычной схемы разве что заявление американского дипломата, который вдруг призвал Россию “принять сделку” (!) по Украине. Так что дипломатия Трампа начинает проявляться!» — написал Полянский.

Также первый заместитель постпреда поблагодарил за выступление на заседании жителей Селидово Владимира Романенко и Владимира Погорелова, рассказавших об обстановке в городе до прихода Российской армии.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он добавил, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

