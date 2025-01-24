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00:44, 24 января 2025Мир

В России предложили Трампу легкий способ завершить конфликт на Украине

Экс-посол Антонов: Трамп может закончить конфликт на Украине по щелчку пальцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент США Дональд Трамп способен завершить украинский конфликт по щелчку пальцев. Об этом заявил бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что глава государства может легко положить конец конфликту, прекратив оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Кроме того, для этого он должен продемонстрировать готовность «посмотреть на озабоченности России», добавил Антонов.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения значительно глубже и шире украинского конфликта. Однако, по словам экс-посла, сторонам необходимо разгрести «огромный завал». «Хочется сказать — десятилетия, но я не буду так говорить. Буду оптимистом: годы придется разгребать», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным. До этого он призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине.

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