В Словакии началась масштабная акция протеста против политики Фицо

В Словакии проходят протесты против правительства премьер-министра страны Фицо

В Словакии проходят протесты против правительства премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил портал Aktuality.

Как написали журналисты, протестующие вышли под лозунгом «Словакия — это Европа». Утверждается, что организатором протестов выступила проукраинская организация «Мир Украине». Также уточняется, что на акцию протеста в Братиславе пришли 60 тысяч человек.

22 января Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы свержения власти группой иностранных экспертов, причастных, по его словам, к событиям 2013-2014 годов на Украине. Он добавил, что оппозиция республики не желает участвовать в честной политической конкуренции.

Ранее премьер-министр Словакии послал к черту оппозицию из-за возможного повторного предложения вынести вотум недоверия действующему правительству. Как отметил Фицо, депутаты от его партии не будут присутствовать на заседании, вновь назначенном оппозицией. В таком случае не будет набран необходимый кворум, чтобы начать дискуссию.