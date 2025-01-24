В США рассказали о положении России на Украине

Подполковник Дэвис: Россия не обязана ни с кем договариваться насчет Украины

Россия занимает такое положение на Украине, что не обязана ни с кем ни о чем договариваться. Свое мнение выставил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения новых санкций на все, что продает Россия Соединенным Штатам и другим странам.

Кроме того, агентство Reuters сообщило, что Трамп захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «немедленно». При этом, когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточнялось.

Ранее в РФ высказали мнение, что Трамп заинтересован в остановке украинского конфликта или достижении перемирия, поскольку это позволит ограничить ресурсы его противников внутри страны.