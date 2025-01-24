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06:52, 24 января 2025Мир

Заинтересованность Трампа в перемирии на Украине объяснили

Политолог Бедрицкий: Трамп хочет перемирия для ограничения ресурсов противников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заинтересован в остановке украинского конфликта или достижении перемирия, поскольку это позволит ограничить ресурсы его противников внутри страны. Такое мнение высказал директор Таврического информационного аналитического центра в интервью РИА Новости.

Он объяснил, что Трампу нужно ограничить возможности «околобайденовских» людей, которые «кормились» на помощи Киеву. «В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что американский президент предпочел бы перемирие, а не завершение конфликта, однако такой вариант не устроит Россию.

Ранее Трамп призвал Москву пойти на сделку с Вашингтоном и завершить спецоперацию на Украине, отметив, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше».

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