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06:30, 24 января 2025Наука и техника

В США рассказали об итогах Китая за 2024 год в космонавтике

NSF: Китай в 2024 году запустил на 20 процентов больше спутников, чем в 2023-м
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай в 2024 году запустил 270 спутников, что на 20 процентов больше, чем в 2023-м. Об итогах страны в космонавтике за прошедший год рассказывает американское издание NSF.

Всего в 2024-м КНР провели 68 ракетных пусков, из которых 65 стали успешными. По этому показателю итоги Китая в 2024 и 2023 годах не отличаются.

Росту численности спутниковой группировки способствовало выведение космических аппаратов Qianfan и GuoWang, начавшееся во второй половине 2024-го.

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Также в 2025-м году, в частности, должна совершить первый полет многоразовая ракета ZhuQue-3 китайской компании Landspace.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что в Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST).

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