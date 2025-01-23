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14:47, 23 января 2025Наука и техника

Китай успешно запустил 18 спутников Qianfan

В Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

В Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

6-я партия спутниковой группировки была выведена на околоземную орбиту ракетой Long March 6, стартовавшей с космодрома Тайюань.

В октябре издание SpaceNews сообщило, что Китай запустил вторую партию спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), иначе известной как G60 Starlink и выступающей аналогом системы Starlink американской компании SpaceX.

Группировка Qianfan первого этапа будет включать 1296 спутников, которые планируется разместить на орбите на высоте около 1160 километров. К концу 2025 года SSST планирует запустить 648 спутников. Всего G60 Starlink должна насчитывать более 14 тысяч аппаратов.

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