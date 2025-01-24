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22:28, 24 января 2025Мир

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Вучич пообещал не вводить санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Танюг.

По его словам, Запад хочет вернуть Сербию в 2000 год, когда страна была «покоренной и порабощенной». «Хотят сказать: "не будете независимой страной". Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни РФ, ни другим нашим друзьям», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и страны Европейского союза пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать своего союзника, Россию, в обмен на вступление в сообщество.

11 января Вучич заявил, что Соединенные Штаты требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома».

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