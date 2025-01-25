Более десятка украинских дронов сбили у берегов Крыма

Минобороны РФ: 11 украинских дронов сбили над Черным морем у берегов Крыма

Более десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что с 10:45 до 11:20 по московскому времени 25 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 украинских беспилотников.

Дроны были уничтожены над акваторией Черного моря у берегов Крыма.

В тот же день один вражеский БПЛА перехватили над Брянской областью. О пострадавших не сообщалось.

Тем временем ВС РФ атаковали беспилотниками Черкасскую область Украины. В результате повреждения критической инфраструктуры часть населения осталась без света.