Средства ПВО уничтожили украинский дрон над регионом России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Уточняется, что в ночь на 25 января над российским регионом сбили один вражеский беспилотник.
Ранее стало известно о воздушной атаке ВС РФ на Черкасскую область Украины. В результате удара дронами по критической инфраструктуре часть жителей региона осталась без света.
Кроме того, взрывы прогремели в 13 населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.