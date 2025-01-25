Средства ПВО уничтожили украинский дрон над регионом России

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что в ночь на 25 января над российским регионом сбили один вражеский беспилотник.

Ранее стало известно о воздушной атаке ВС РФ на Черкасскую область Украины. В результате удара дронами по критической инфраструктуре часть жителей региона осталась без света.

Кроме того, взрывы прогремели в 13 населенных пунктах подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.