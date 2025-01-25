Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:30, 25 января 2025Силовые структуры

Давшего показания на двух замов начальника Генштаба ВС России будут судить

«Ъ»: Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед военным судом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России рассказали, что основные следственные действия по уголовному делу Александра Оглоблина, экс-начальника 1-го управления (планирования связи) ГУС, завершены. Вскоре он предстанет перед военным судом, передает «Коммерсант» («Ъ»).

Оглоблину вменяют получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие полагает, что в 2016–2021 годах генерал-майор взял у представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» 12 миллионов рублей, пообещав взамен покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку устройств связи на сумму 1,2 миллиарда рублей. Сейчас Оглоблин находится под арестом и изучает свое уголовное дело. Фигурант отрицает свою вину.

До этого бывший военачальник проходил свидетелем по уголовному делу о взятках в ГУС. Он дал показания на двух экс-заместителей начальника Генштаба — начальника ГУС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина (получение взятки в размере 36 млн рублей от «Телты» за покровительство и «увеличение объемов и номенклатуры» поставляемой ВС РФ продукции) и генерал-полковника Халила Арсланова (обвинение во взяточничестве и мошенничестве).

В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке — за то, что он дал показания на других коррупционеров, это сулило ему сравнительно небольшой срок. В этот раз его показаний не хватило, и дело будет рассмотрено в обычном режиме — ему грозит от 8 до 15 лет и штраф в несколько миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      В подконтрольной ВСУ части Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру

      Страны НАТО за последние три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

      На Западе заявили о безвыходном положении для Украины на поле боя

      Фицо рассказал о подготовке выдворения из Словакии иностранных инструкторов

      Давшего показания на двух замов начальника Генштаба ВС России будут судить

      Перебежчик рассказал о подготовке украинских военных в Великобритании

      Правительство Британии захоронит крупнейшие в мире запасы плутония

      Стали известны призовые российских теннисистов за участие в Australian Open

      Эксперт оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше