Давшего показания на двух замов начальника Генштаба ВС России будут судить

«Ъ»: Экс-начальник 1-го ГУС ВС России Оглоблин предстанет перед военным судом

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России рассказали, что основные следственные действия по уголовному делу Александра Оглоблина, экс-начальника 1-го управления (планирования связи) ГУС, завершены. Вскоре он предстанет перед военным судом, передает «Коммерсант» («Ъ»).

Оглоблину вменяют получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие полагает, что в 2016–2021 годах генерал-майор взял у представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» 12 миллионов рублей, пообещав взамен покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку устройств связи на сумму 1,2 миллиарда рублей. Сейчас Оглоблин находится под арестом и изучает свое уголовное дело. Фигурант отрицает свою вину.

До этого бывший военачальник проходил свидетелем по уголовному делу о взятках в ГУС. Он дал показания на двух экс-заместителей начальника Генштаба — начальника ГУС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина (получение взятки в размере 36 млн рублей от «Телты» за покровительство и «увеличение объемов и номенклатуры» поставляемой ВС РФ продукции) и генерал-полковника Халила Арсланова (обвинение во взяточничестве и мошенничестве).

В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке — за то, что он дал показания на других коррупционеров, это сулило ему сравнительно небольшой срок. В этот раз его показаний не хватило, и дело будет рассмотрено в обычном режиме — ему грозит от 8 до 15 лет и штраф в несколько миллионов рублей.