Фицо рассказал о подготовке выдворения из Словакии иностранных инструкторов

Фицо сообщил о готовящемся выдворении иностранных инструкторов из Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о готовящемся выдворении иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране. Об этом политик сообщил во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

«Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации», — отметил он.

По словам Фицо, «хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии» в ближайшие дни будут выдворены из страны.

Ранее сообщалось, что более чем 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги. В Братиславе, по данным местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, на улицы вышли 35-40 тысяч человек.

На днях Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы свержения власти группой иностранных экспертов, причастных, по его словам, к событиям 2013-2014 годов на Украине. По словам политика, оппозиция республики не желает участвовать в честной политической конкуренции.

В свою очередь, в Кремле заявили, что сегодня страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства во внутренние дела.

