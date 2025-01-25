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15:58, 25 января 2025Мир

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных

Израиль освободил 200 палестинских заключенных в обмен на четырех военнослужащих
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jamal Awad / Reuters

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

Отмечается, что власти Израиля освободили 200 заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих из Палестины.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Процесс передачи Карины Ариев, Даниэль Гильбоа, Наамы Леви и Лири Эльбаг состоялся в Газе на площади Палестины.

19 января прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. После этого палестинское движение передало МККК трех заложниц — 23-летнюю танцовщицу Роми Гонен, 30-летнего ветеринара Дорон Штайнбрехер и 28-летнюю Эмили Дамари.

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