Израиль освободил 200 палестинских заключенных в обмен на четырех военнослужащих

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

Отмечается, что власти Израиля освободили 200 заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих из Палестины.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Процесс передачи Карины Ариев, Даниэль Гильбоа, Наамы Леви и Лири Эльбаг состоялся в Газе на площади Палестины.

19 января прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. После этого палестинское движение передало МККК трех заложниц — 23-летнюю танцовщицу Роми Гонен, 30-летнего ветеринара Дорон Штайнбрехер и 28-летнюю Эмили Дамари.