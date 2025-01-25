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12:31, 25 января 2025Мир

ХАМАС передало Красному Кресту израильских заложниц

ХАМАС передало в Газе Красному Кресту четырех израильских заложниц
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс передачи Карины Ариев, Даниэль Гильбоа, Наамы Леви и Лири Эльбаг состоялся в Газе на площади Палестины.

О планирующемся 25 января освобождении ХАМАС четырех израильских заложниц стало известно за сутки до этого. В Иерусалиме призвали СМИ не публиковать имена девушек до уведомления их семей.

19 января прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. После этого палестинское движение передало МККК трех заложниц — 23-летнюю танцовщицу Роми Гонен, 30-летнего ветеринара Дорон Штайнбрехер и 28-летнюю Эмили Дамари.

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