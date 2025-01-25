ХАМАС передало Красному Кресту израильских заложниц

ХАМАС передало в Газе Красному Кресту четырех израильских заложниц

Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс передачи Карины Ариев, Даниэль Гильбоа, Наамы Леви и Лири Эльбаг состоялся в Газе на площади Палестины.

О планирующемся 25 января освобождении ХАМАС четырех израильских заложниц стало известно за сутки до этого. В Иерусалиме призвали СМИ не публиковать имена девушек до уведомления их семей.

19 января прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. После этого палестинское движение передало МККК трех заложниц — 23-летнюю танцовщицу Роми Гонен, 30-летнего ветеринара Дорон Штайнбрехер и 28-летнюю Эмили Дамари.