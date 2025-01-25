В Госдуме отреагировали на предложение давать льготную ипотеку за обещание родить ребенка

Депутат Бессараб поддержала идею давать льготную ипотеку за обещание родить

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, достаточно интересная история. Потому что, если люди действительно собираются родить ребенка, то можно предоставить им соответствующие условия на льготных основаниях по ипотеке. Я думаю, что в случае, когда будущие родители будут понимать, что условия по процентному соглашению могут измениться, если не будет выполнено условие по рождению ребенка, то это их сподвигнет выполнить обещание», — отметила Бессараб.

Кроме того, по словам депутата, реализация идеи поможет строительной отрасли, поскольку сегодня достаточно высокий процент по ипотеке.

«Эта отрасль действительно испытывает определенные трудности. И, как показывает практика, даже эскроу-счета в этой ситуации не слишком помогают при высоких ставках рефинансирования кредитования в финансово-кредитных организациях. Поэтому думаю, что строительной отрасли сегодня интересны любые фишки, что называется, для того, чтобы предложить их населению», — заключила она.

Ранее представители строительной отрасти предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить. Такая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам. Она подразумевает, что бездетные заемщики смогут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Если в течение двух последующих лет они не родят ребенка, ставку по кредиту пересчитают на актуальную по рынку.

