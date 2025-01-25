Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 25 января 2025Россия

Молодой российский пожарный выбрался из огненного капкана

В Санкт-Петербурге пожарный попал на видео, когда выбирался из огненного капкана
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Санкт-Петербурге молодой пожарный попал в огненный капкан во время тушения пожара. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Расчет прибыл на улицу Канареечную после сообщения о возгорании. Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В процессе тушения огонь заблокировал отход пожарного через дверь, поэтому 23-летнему мужчине пришлось рисковать и покидать горящее помещение через окно. Очевидцы засняли на видео, как он профессионально и смело выбирался из огненной ловушки.

Мужчина получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Пожар удалось потушить. Информации о пострадавших жителях дома в настоящий момент нет.

Материалы по теме:
«Дом рухнул и крики прекратились» 34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
«Дом рухнул и крики прекратились»34 тысячи пострадавших за ночь: самое страшное наводнение в России глазами выживших
6 июля 2022
«Алюминий пылал как бумага» 50 лет назад военный самолет упал на детсад. Как в СССР пытались скрыть смерть 24 детей?
«Алюминий пылал как бумага»50 лет назад военный самолет упал на детсад. Как в СССР пытались скрыть смерть 24 детей?
16 мая 2022
«Обезумевшие люди висели на простынях» 45 лет назад у Кремля загорелась гостиница «Россия». Кто виноват в десятках жертв?
«Обезумевшие люди висели на простынях»45 лет назад у Кремля загорелась гостиница «Россия». Кто виноват в десятках жертв?
25 февраля 2022

Ранее очевидцы сняли на видео мощный пожар в складском комплексе «Логистера» в подмосковном Клину. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более десятка украинских дронов сбили у берегов Крыма

      На Украине студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку

      У мужа знаменитой российской певицы нашли миллионные долги

      Москвичей предупредили об очередной оттепели

      Венгрия и Турция сочли неприемлемым нападение Киева на «Турецкий поток»

      В США рассказали о влиянии Путина на Трампа

      Фетисов ответил иронизировавшему о погоне Овечкина за рекордом Гретцки Кафельникову

      Российские военные зачистили от ВСУ большую часть Великой Новоселки

      В России внедрят генетические тесты для родителей для оценки рисков болезней у детей

      Подозреваемого в расправе над жителями Курской области солдата ВСУ заключили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше