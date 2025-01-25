Молодой российский пожарный выбрался из огненного капкана

В Санкт-Петербурге пожарный попал на видео, когда выбирался из огненного капкана

В Санкт-Петербурге молодой пожарный попал в огненный капкан во время тушения пожара. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Расчет прибыл на улицу Канареечную после сообщения о возгорании. Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В процессе тушения огонь заблокировал отход пожарного через дверь, поэтому 23-летнему мужчине пришлось рисковать и покидать горящее помещение через окно. Очевидцы засняли на видео, как он профессионально и смело выбирался из огненной ловушки.

Мужчина получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Пожар удалось потушить. Информации о пострадавших жителях дома в настоящий момент нет.

Ранее очевидцы сняли на видео мощный пожар в складском комплексе «Логистера» в подмосковном Клину. Пожару присвоили второй ранг сложности.