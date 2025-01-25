Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 25 января 2025Бывший СССР

На Украине студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку

МО Украины: Студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Украине студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики, передает ТАСС.

Отмечается, что базовая военная подготовка, теорию которой обязаны прослушать все студенты, вводится на Украине с сентября. Практический курс обязателен для всех студентов мужского пола, признанных годными по состоянию здоровья. Он будет проводиться в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ). После него студенты получат военно-учетную специальность и принесут присягу.

«Отказ соискателя образования мужского пола, признанного годным к военной службе, от прохождения практической части базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения», — отмечается в заявлении Минобороны Украины.

Материалы по теме:
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали. Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали.Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
14 января 2025

В заявлении оборонного ведомства также сообщается, что украинки также смогут пройти практический курс военной подготовки на добровольной основе, для этого им необходимо встать на учет в военкомате. В Минобороны подчеркнули, что введение базовой военной подготовки не предусматривает мобилизацию до 25 лет. «В то же время юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к службе в Силах обороны на контрактной основе», — отметили в Минобороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил Западу на требования снизить мобилизационный возраст. Он заявил, что западные страны должны обеспечить техникой ВСУ, а не требовать снизить возраст призыва по мобилизации.

До этого советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан указал на необходимость снизить призывной возраст на Украине. По словам чиновника, дефицит человеческого ресурса в рядах ВСУ возрастал на протяжении всего конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России прокомментировали появление десятка беспилотников ВСУ вблизи Крыма

      Российские военные уничтожили гарнизон ВСУ на юге Великой Новоселки

      ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами

      На Украине студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку

      У мужа знаменитой российской певицы нашли миллионные долги

      Москвичей предупредили об очередной оттепели

      Венгрия и Турция сочли неприемлемым нападение Киева на «Турецкий поток»

      В США рассказали о влиянии Путина на Трампа

      Фетисов ответил иронизировавшему о погоне Овечкина за рекордом Гретцки Кафельникову

      Российские военные зачистили от ВСУ большую часть Великой Новоселки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше