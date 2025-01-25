На Украине студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку

МО Украины: Студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку

На Украине студентов будут отчислять за отказ проходить военную подготовку. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики, передает ТАСС.

Отмечается, что базовая военная подготовка, теорию которой обязаны прослушать все студенты, вводится на Украине с сентября. Практический курс обязателен для всех студентов мужского пола, признанных годными по состоянию здоровья. Он будет проводиться в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ). После него студенты получат военно-учетную специальность и принесут присягу.

«Отказ соискателя образования мужского пола, признанного годным к военной службе, от прохождения практической части базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения», — отмечается в заявлении Минобороны Украины.

В заявлении оборонного ведомства также сообщается, что украинки также смогут пройти практический курс военной подготовки на добровольной основе, для этого им необходимо встать на учет в военкомате. В Минобороны подчеркнули, что введение базовой военной подготовки не предусматривает мобилизацию до 25 лет. «В то же время юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к службе в Силах обороны на контрактной основе», — отметили в Минобороны Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил Западу на требования снизить мобилизационный возраст. Он заявил, что западные страны должны обеспечить техникой ВСУ, а не требовать снизить возраст призыва по мобилизации.

До этого советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан указал на необходимость снизить призывной возраст на Украине. По словам чиновника, дефицит человеческого ресурса в рядах ВСУ возрастал на протяжении всего конфликта.