Премьер Словакии Фицо: Украина потеряет треть территории в результате СВО

Украина после окончания специальной военной операции (СВО) потеряет треть своей территории. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

По его словам, страна также будет оккупирована иностранными войсками. «Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время», — сказал Фицо.

В декабре премьер Словакии также говорил о потере территории Украиной. Кроме того, он предположил, что в результате конфликта Киев не получит приглашение на вступление в НАТО. Он говорил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем.